    Pressestimme

    'Stuttgarter Nachrichten' zu Migrationswende in Europa

    Für Sie zusammengefasst
    • Migration soll geordnet und gedrosselt werden.
    • Viele Regierungen ignorieren Menschenrechte und Recht.
    • Missachtung des Rechts gefährdet die Demokratie.

    STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Migrationswende in Europa:

    "Die Migration soll gedrosselt und geordnet werden. Das ist legitim und entspricht dem Wunsch großer Bevölkerungsmehrheiten in den europäischen Ländern. Die Sache hat jedoch mehrere Haken. Einer davon ist, dass immer mehr Regierungen bereit sind, sich weder um europäisches Recht noch um Menschenrechte noch um die eigenen Verfassungen zu scheren. Es soll keiner glauben, das beträfe ihn nicht. Wenn es zur Gewohnheit wird, dass das Recht gebeugt werden kann, dann wird es bald gar nichts mehr wert sein. Das zersetzt Demokratien von innen."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
