    Pressestimme

    'Rheinpfalz' zu Linkspartei

    • Linke fokussiert sich auf soziale Umverteilung.
    • Comeback bei Bundestagswahl mit 8,8 Prozent.
    • Forderung nach Vermögensteuer und Erbschaftsreform.

    LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Linkspartei:

    "Die Linke weiß, wogegen sie ist - sie muss lernen, wofür. Inzwischen hat sie darauf eine Antwort gefunden - mit einem klaren Schwerpunkt: Umverteilung. Nach ihrem Comeback bei der Bundestagswahl mit 8,8 Prozent setzt die Linke konsequent auf soziale Gerechtigkeit. Schwerdtner und van Aken werben für eine Vermögensteuer und das Schließen von Schlupflöchern bei der Erbschaftsteuer; Milliardäre soll es de facto nicht mehr geben dürfen. Das reichste Prozent der Deutschen besitzt ein Viertel des gesamten Vermögens - zehnmal so viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung. Diese Zahlen liefern der Linken Argumente, aber auch Erwartungen. Erstmals seit Jahren hat die Linke aber ein Thema, das sie tragen könnte."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

