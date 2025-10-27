    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Rhein-Zeitung' zu Zustand der schwarz-roten Koalition

    Für Sie zusammengefasst
    • Verunsicherung in der Mitte führt zu AfD-Abwanderung.
    • Politiker müssen klare Antworten auf drängende Fragen geben.
    • Wichtige Themen: Energiepreise, Wohnen, Sozialstaat.

    KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Zustand der schwarz-roten Koalition:

    "Teile der Mitte driften zur AfD, weil sie verunsichert sind und nicht den Eindruck haben, dass die Politiker - obwohl diese die Probleme des Landes sehr wohl kennen - etwas daran ändern. Ein erster Schritt wäre, wenn CDU, CSU und SPD schnell klare, konkrete Antworten auf die großen Fragen liefern, am besten mit Zeitplan: Wie viel kostet künftig Energie? Wann wird Wohnen bezahlbarer? Wie sieht der Sozialstaat in fünf Jahren aus? Wie werden Innenstädte wieder sauber und sicher? Wie hält man Unternehmen in Deutschland? Stattdessen wird über Mütterrente, Pendlerpauschale oder Losverfahren beim Wehrdienst diskutiert. Man sollte jedoch nicht die Fassade streichen, bevor das Haus kernsaniert ist."/yyzz/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

