Bildungsministerin Prien will Yad Vashem besuchen

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) beginnt an diesem Montag offiziell ihre Israel-Reise. Geplant ist ein Besuch in der größten Holocaust-Gedenkstätte der Welt - Yad Vashem in Jerusalem. Im September war bekanntgeworden, dass die Gedenkstätte auch eine Außenstelle in Deutschland plant. Das Bildungszentrum soll entweder in Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Sachsen entstehen. Eine Standortentscheidung soll voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 getroffen werden.

Prien, die selbst jüdische Wurzeln hat, ist für mehrere Tage in Israel. Am Montag will sie auch ihren israelischen Amtskollegen Joav Kisch treffen und die Begegnungsstätte Beit Ben Jehuda besuchen.




