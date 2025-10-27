    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Bildungsministerin Prien will Yad Vashem besuchen

    Für Sie zusammengefasst
    • Bildungsministerin Prien startet Israel-Reise heute.
    • Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem geplant.
    • Außenstelle in Deutschland bis 2026 angedacht.

    JERUSALEM (dpa-AFX) - Bildungsministerin Karin Prien (CDU) beginnt an diesem Montag offiziell ihre Israel-Reise. Geplant ist ein Besuch in der größten Holocaust-Gedenkstätte der Welt - Yad Vashem in Jerusalem. Im September war bekanntgeworden, dass die Gedenkstätte auch eine Außenstelle in Deutschland plant. Das Bildungszentrum soll entweder in Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Sachsen entstehen. Eine Standortentscheidung soll voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 getroffen werden.

    Prien, die selbst jüdische Wurzeln hat, ist für mehrere Tage in Israel. Am Montag will sie auch ihren israelischen Amtskollegen Joav Kisch treffen und die Begegnungsstätte Beit Ben Jehuda besuchen./kil/DP/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
