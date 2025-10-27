    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Kaiser und Truppen

    Trump fliegt nach Japan weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump reist nach Japan, trifft Kaiser Naruhito.
    • Treffen mit Ministerpräsidentin Takaichi geplant.
    • Höhepunkt: Gespräche mit Xi Jinping in Südkorea.

    KUALA LUMPUR/TOKIO (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump setzt seine Asientour fort und reist nach Japan. Am Montag fliegt er von Malaysia ab und will in Tokio Japans Kaiser Naruhito treffen, wie das Weiße Haus ankündigte. Am Dienstag ist ein Treffen mit der neuen nationalkonservativen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi geplant. Außerdem besucht Trump US-Truppen, die in Yokosuka südlich von Tokio stationiert sind und trifft sich danach mit Wirtschaftsvertretern. Die mehrtägige Reise Trumps ist auch geprägt von Handelsgesprächen.

    Höhepunkt der Asien-Reise Trumps, die am Sonntag in Kuala Lumpur begann, ist ein Treffen mit Chinas Präsidenten Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea. Dort soll es um einen möglichen Ausweg aus dem Handelskonflikt beider Volkswirtschaften gehen. Andernfalls drohen hohe Zölle./rin/DP/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
