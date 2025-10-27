    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 27. Oktober 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Pernod Ricard Hauptversammlung um 14:00 Uhr in FRA.
    • Q3-Zahlen: Deutsche Börse, Whirlpool, Nucor, NXP.
    • Ifo-Geschäftsklima und KfW-Pressegespräch um 10:00 Uhr.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 27. Oktober 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    14:00 FRA: Pernod Ricard, Hauptversammlung
    19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Whirlpool, Q3-Zahlen
    21:30 USA: Nucor, Q3-Zahlen
    22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Avis Budget, Q3-Zahlen
    USA: Bed Bath & Beyond, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 CHN: Industriegewinne 9/25
    07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 10/25
    10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 10/25
    10:00 EUR: Geldmenge M3 9/25
    13:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Pressegespräch KfW (hybrid) «Klimainvestitionen in unsicheren Zeiten - Chancen der Dekarbonisierung für die deutsche Wirtschaft» Der Vorstandsvorsitzende der staatlichen Förderbank, Stefan Wintels, und Hans-Jürgen Walter, Global Leader Sustainable Finance bei Deloitte, stellen eine Studie zur ökonomischen Seite des Klimaschutzes vor. °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 27. Oktober 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 27. Oktober 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 14:00 FRA: Pernod Ricard, Hauptversammlung 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen 21:00 USA: Whirlpool, Q3-Zahlen 21:30 USA: Nucor, Q3-Zahlen 22:00 NLD: NXP …