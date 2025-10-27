    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Nach fünf Jahren

    Erster Direktflug zwischen Indien und China

    GUANGZHOU (dpa-AFX) - Nach einer rund fünfjährigen Unterbrechung gibt es erstmals wieder einen Direktflug zwischen Indien und China. Flug 6E1703 aus Kalkutta landete am Montag in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) in der südchinesischen Metropole Guangzhou, wie Flugverkehrsdaten zeigten. Die Maschine der indischen Billigfluglinie Indigo brauchte für die Strecke etwa dreieinhalb Stunden.

    In den vergangenen fünf Jahre mussten Passagiere, die zwischen Indien und China reisen wollten, in anderen Ländern umsteigen. Ursprünglich waren die Flugverbindungen 2020 wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt worden. Die Unterbrechung hielt dann aber später aus politischen Gründen weiter an: Hintergrund war ein Vorfall, bei dem chinesische und indische Soldaten in einer umstrittenen Grenzregion im Himalaya aneinander geraten waren. Dabei gab es auf beiden Seiten Todesopfer.

    Der Konflikt in der Gebirgsregion hatte die Beziehungen der Atommächte zeitweise auf einen Tiefpunkt gebracht. Die Wiederaufnahme der Direktflüge ist nun ein weiteres Zeichen der jüngsten Annäherung zwischen den beiden bevölkerungsreichsten Ländern der Welt. Weitere Flugverbindungen wie zwischen Shanghai und Neu-Delhi soll es schon ab Anfang November mehrmals pro Woche geben.

    China und Indien hatten sich bereits im Januar in Peking grundsätzlich auf die Wiederaufnahme von Direktflügen verständigt./jon/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
