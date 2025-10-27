JEFFERIES stuft Porsche AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Durch die Ergebnisse des dritten Quartals sei nichts Negatives hinzugekomnen, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Die Wiederholung, dass die Marge 2026 einstellig ausfallen werde, gebe der jüngsten Erholungsrally aber auch keine neue Nahrung./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 46,23EUR auf Lang & Schwarz (26. Oktober 2025, 18:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



