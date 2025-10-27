JPMORGAN stuft Safran auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 320 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry hob am Sonntag seine Schätzungen nach den starken Umsatzzahlen der Franzosen an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 21:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 23:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 21:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 23:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 305,9EUR auf Lang & Schwarz (26. Oktober 2025, 18:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 350,0
Kursziel alt: 320,0
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 350,0
Kursziel alt: 320,0
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte