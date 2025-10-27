Palfinger: Starker Cashflow & Top-Bilanz in Q1-Q3
Trotz Herausforderungen zeigt das Unternehmen finanzielle Stärke und verfolgt ambitionierte Wachstumsziele mit der Strategie 2030+.
- Deutliche Steigerung des Free Cashflow auf EUR 54 Mio. in den ersten drei Quartalen 2025, mit einem Ziel von über EUR 100 Mio. für das Gesamtjahr.
- Erhöhung des Eigenkapitals um EUR 138 Mio. im Vergleich zum Vorjahr, mit einer Eigenkapitalquote von über 41 Prozent.
- Umsatzrückgang um 3,5 % auf EUR 1.684,2 Mio. und ein EBIT-Rückgang um 17,6 % auf EUR 130,7 Mio. in den ersten drei Quartalen 2025.
- Regionale Nachfrage zeigt unterschiedliche Trends: stabile Nachfrage in EMEA, rückläufige Nachfrage in Nordamerika durch US-Zölle, Rekordniveau in Lateinamerika und Wachstum in APAC, insbesondere in Indien.
- Verkauf eigener Aktien im dritten Quartal stärkt die Bilanz und erhöht den Streubesitz auf 43,5 %, mit einem Emissionserlös von über EUR 100 Mio.
- Neue Strategie 2030+ „Reach Higher“ zielt auf nachhaltiges, profitables Wachstum ab, mit klaren Finanzzielen bis 2030: über EUR 3 Mrd. Umsatz, eine EBIT-Marge von 12 % und ein ROCE von 15 %.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Palfinger ist am 27.10.2025.
Der Kurs von Palfinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 32,63EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,46 % im
Plus.
+0,46 %
+1,56 %
-7,58 %
-17,41 %
+52,99 %
+45,48 %
+62,31 %
+32,45 %
+254,62 %
