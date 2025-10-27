    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBNP Paribas (A) AktievorwärtsNachrichten zu BNP Paribas (A)
    JEFFERIES stuft BNP PARIBAS auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 94 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 28. Oktober anstehenden Quartalszahlen der Bank dürften erwartungsgemäß ausfallen, schrieb Joseph Dickerson am Montag in seinem Ausblick. Ein Gerichtsurteil im Zusammenhang mit einer Sammelklage, welches drei Musterklägern Schadensersatz zugesprochen und den Börsenwert von BNP vergangene Woche um 8 Milliarden Euro gemindert habe, könnte aufgehoben werden, betonte er mit Blick auf die angekündigte Berufung der Franzosen./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 69,36EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 07:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Joseph Dickerson
    Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 95
    Kursziel alt: 94
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


