DAX-FLASH
Im Plus erwartet - Entspannung zwischen USA und China
- Dax startet positiv, 0,4% höher auf 24.345 Punkten.
- US-China Handelsstreit zeigt Anzeichen der Entspannung.
- Wichtige Woche mit Notenbank-Entscheiden und Berichten.
(Grammatikfehler im 1. Absatz berichtigt)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Anzeichen der Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit zeichnet sich am Montag am deutschen Aktienmarkt ein positiver Wochenauftakt ab. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung 0,4 Prozent höher auf 24.345 Punkte. Er nähert sich damit wieder dem Rekordhoch von 24.771 Punkten an, würde aber noch in seiner jüngsten Spanne verbleiben, die bis nahe an die 24.400-Punkte-Marke reicht. Über dieser hatte der deutsche Leitindex letztmals vor zwei Wochen gestanden.
China und die USA haben sich im Zoll- und Handelsstreit angenähert. Beide Seiten seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, hatte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, am Sonntag nach Gesprächen mit der US-Seite gesagt. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach von positiven Verhandlungen in Kuala Lumpur, die Vorlauf für das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea sind.
Neben dem Dauerthema Geopolitik steht der Dax vor einer spannenden Börsenwoche, die geprägt sein wird von Notenbank-Entscheiden und der Berichtssaison, die auf beiden Seiten des Atlantiks viel zu bieten hat. Am Montag geht es diesbezüglich aber noch ruhig los: Im Fokus steht mit dem Ifo-Geschäftsklimaindex ein deutscher Konjunkturindikator./tih/zb/mis
