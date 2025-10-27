ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für SAP auf 310 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt SAP-Kursziel auf 310 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Overweight" für SAP-Aktien.
- Analyst sieht robustes Setup für viertes Quartal.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP von 290 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Toby Ogg sieht im Nachgang der Ergebnisse des dritten Quartals ein "bullisches Setup" für die Aktien der Walldorfer. Die Auftragslage in das vierte Quartal hinein sei robust, schrieb er am Freitagabend. SAP-Aktien bleiben auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 21:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 233,2 auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 07:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -0,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,36 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 288,33 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,00Euro. Von den letzten 5 Analysten der SAP Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 310,00Euro was eine Bandbreite von +14,72 %/+31,72 % bedeutet.
