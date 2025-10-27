JPMorgan hebt Ziel für SAP auf 310 Euro - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 233,2 auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 07:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -0,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,36 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 288,33 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,00Euro. Von den letzten 5 Analysten der SAP Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 310,00Euro was eine Bandbreite von +14,72 %/+31,72 % bedeutet.