    JPMORGAN stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti sieht aus dem Quartalsbericht von Procter & Gamble durchwachsene Signale für Henkel und Haleon. Für Henkels Geschäft mit Textilpflegeprodukten zieht sie eher negative Rückschlüsse vor dem Quartalsbericht am 6. November. Haarpflege und Haushaltsreiniger dürften indes gut gelaufen sein, schrieb sie am Sonntagabend./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 22:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 71,98EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 07:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Celine Pannuti
    Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 75
    Kursziel alt: 75
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


