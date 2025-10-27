JPMORGAN stuft Zalando auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" belassen. Das Wachstum habe bei Zalando in den Oktober hinein nachgelassen, schrieb Georgina Johanan am Freitagabend in ihrem Kommentar zu europäischen Modehändlern. Sie erinnerte daran, dass der Bericht für das dritte Quartal erstmals auch die Zahlen von About You enthält./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 21:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 26,50EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 07:25 Uhr) gehandelt.



