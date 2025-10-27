    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoche Holding AktievorwärtsNachrichten zu Roche Holding
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Richard Vosser kappte am Montag im Nachgang der Quartalszahlen seine Schätzungen etwas. Die anstehenden Ergebnisse spätklinischer Studien zu Giredestrant und Fenebrutinib hätten enorme Enttäuschungsrisiken./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 292,7EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 07:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Richard Vosser
    Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 230
    Kursziel alt: 230
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 230,00CHF, was einem Rückgang von -14,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Richard Vosser kappte am Montag im Nachgang der Quartalszahlen seine Schätzungen etwas. Die anstehenden Ergebnisse spätklinischer …