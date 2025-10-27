JPMORGAN stuft H&M auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M auf "Underweight" belassen. Die Anzahl der Webseitenaufrufe der Schweden habe sich zuletzt belebt, schrieb Georgina Johanan am Freitagabend in ihrem Kommentar zu europäischen Modehändlern./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 21:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 16,56EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m

