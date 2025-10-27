    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNokia AktievorwärtsNachrichten zu Nokia

    Dividendentermine

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 44 / 2025

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 44 / 2025
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 44 2025. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Oktober 2025 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 44 / 2025.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Nokia
    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fastenal!
    Long
    40,28€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    46,03€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 13,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    +2,80 % 27.10.
    Bank of New York Mellon
    +2,85 % 27.10.
    Mineros
    +21,92 % 27.10.
    Townsquare Media Registered (A)
    +7,32 % 27.10.
    Service Properties Trust Registered of Benef Interest
    +9,39 % 27.10.
    KNOT Offshore Partners
    +1,75 % 27.10.
    Seven Hills Realty Trust
    +10,26 % 27.10.
    Kinetik Holdings Registered (A)
    +7,48 % 27.10.
    Diversified Healthcare Trust Registered of Benef Interest
    +1,39 % 27.10.
    USA Compression Partners
    +8,69 % 27.10.
    Star Group
    +5,88 % 27.10.
    The RMR Group (A)
    +6,93 % 27.10.
    South Plains Financial
    +1,86 % 27.10.
    Industrial Logistics Properties Trust Registered of Benef Interest
    +1,01 % 27.10.
    Home Federal Bancorp
    +2,74 % 27.10.
    FVCBankcorp
    - 27.10.
    Fastenal
    +2,22 % 28.10.
    Celanese
    +1,96 % 28.10.
    Telefonica Brasil
    +5,77 % 28.10.
    ASML Holding NV NY
    +0,79 % 29.10.
    Prospect Capital
    +12,62 % 29.10.
    Carrier Global Corporation
    +1,21 % 29.10.
    Citizens Financial Group
    +4,39 % 29.10.
    Entegris
    +0,32 % 29.10.
    Cal-Maine Foods
    +3,57 % 29.10.
    Subsea 7
    +3,46 % 29.10.
    Telia Company
    +6,48 % 29.10.
    Apogee Enterprises
    +2,13 % 29.10.
    Bank of Queensland
    +6,62 % 29.10.
    Northern Technologies
    +2,01 % 29.10.
    MetroCity Bankshares
    +3,01 % 29.10.
    Atlas 7.875 % Cum Red Perp Pfd (H)
    - 29.10.
    Banco Santander
    +4,19 % 30.10.
    Constellation Brands (A)
    +1,46 % 30.10.
    Conagra Brands
    +4,65 % 30.10.
    Sylvania Platinum
    +9,71 % 30.10.
    Inditex
    +3,71 % 30.10.
    UPM-Kymmene
    +4,96 % 30.10.
    JD Sports Fashion
    +63,92 % 30.10.
    Husqvarna (B)
    +4,08 % 30.10.
    Hilton Food Group
    +3,59 % 30.10.
    Minerals Technologies
    +0,53 % 30.10.
    Kier Group
    +1,34 % 30.10.
    McBride
    - 30.10.
    Whitbread
    +2,53 % 30.10.
    Mesabi Trust Units of Benef Interest
    +3,50 % 30.10.
    Balfour Beatty
    +2,94 % 30.10.
    Commercial Metals
    +1,36 % 30.10.
    Foresight Solar Fund
    +9,38 % 30.10.
    Renishaw
    +2,34 % 30.10.
    Dunelm Group
    +7,15 % 30.10.
    Telia Company
    +7,20 % 30.10.
    PZ Cussons
    +6,41 % 30.10.
    Thorpe (F.W.)
    +1,78 % 30.10.
    NWF Group
    +3,96 % 30.10.
    S & U
    +5,92 % 30.10.

    Die Dividendenrenditen in der KW 44 / 2025 reichen von +0,32 % bei Entegris bis +63,92 % bei der JD Sports Fashion Aktie.

    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Dividendentermine Dividenden Termine (ex-dates) KW 44 / 2025 Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 44 2025