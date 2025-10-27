Beyond Meat: Zahlen lassen Anleger kurz jubeln – dann kommt der Absturz

Leichte Entlastung kam aus der Rechtsfront: In einem Schiedsverfahren gegen einen ehemaligen Co-Hersteller stellte ein Schiedsrichter fest, dass Beyond Meat einen "gültigen Grund für die Kündigung des Vertrags" gehabt habe. Die Einzelheiten des Urteils sind vertraulich, ein endgültiger Schiedsspruch steht noch aus. Das Management wertet die Entscheidung als positives Signal, da sie mögliche Schadensersatzforderungen begrenzen könnte.

Beyond Meat hat am Freitag mit leicht besseren vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal überrascht. Der Umsatz lag mit rund 70 Millionen US-Dollar etwas über den Markterwartungen von 68,7 Millionen Dollar. Kurz nach Veröffentlichung legte die Aktie im vorbörslichen Handel deutlich zu, bevor sie nach Börsenbeginn wieder ins Minus drehte. Die erwartete Bruttomarge von 10 bis 11 Prozent blieb klar unter der Analystenschätzung von 13,8 Prozent. Auch nach Bereinigung um die Kosten für den Rückzug aus China wären es nur 12 bis 13 Prozent gewesen.

Trotz dieser kleinen Erfolge bleibt das operative Umfeld schwierig. Beyond Meat hat seit 2020 keinen Gewinn mehr ausgewiesen und steht unter erheblichem Wettbewerbsdruck durch Rivalen wie Impossible Foods. Der Gesamtmarkt für Fleischalternativen stagniert: Laut Marktforschungsinstitut Circana machten pflanzliche Ersatzprodukte im vergangenen Jahr nur rund 1 Prozent des gesamten Fleischumsatzes in den USA aus. Hinzu kommt eine sinkende Nachfrage und eine deutliche Preisdifferenz von etwa 4,20 US-Dollar gegenüber herkömmlichem Fleisch, was den Absatz zusätzlich belastet.

An der Börse zeigte sich die hohe Nervosität der Anleger zuletzt in extremer Volatilität. Nach einem Rekordtief von 52 Cent am 16. Oktober war die Aktie in wenigen Tagen um bis zu 1.400 Prozent explodiert, bevor sie wieder abstürzte. Am Freitag schloss das Papier nach drei Verlusttagen in Folge bei 2,19 US-Dollar – rund 50 Prozent unter dem Zwischenhoch. Am Montag setzt sich die Talfahrt vorbörslich fort.

Analysten sehen kaum Besserung: Laut FactSet rät keiner der acht beobachtenden Experten zum Kauf. Fünf empfehlen den Verkauf, drei halten die Aktie. John Baumgartner von Mizuho Securities senkte sein Kursziel jüngst auf 1,50 US-Dollar und begründete das mit der anhaltend schwachen Nachfrage.

Positiv bewerten Marktbeobachter indes den jüngsten Schuldentausch in Aktienform, der die Bilanz entlastete, sowie eine Vertriebspartnerschaft mit Walmart. Dennoch bleibt Beyond Meat für viele ein Symbol überzogener Hype-Rallyes: Ein rasanter Aufstieg, gefolgt von einem noch schnelleren Absturz.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



