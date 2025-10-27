61 0 Kommentare Evotec & Bristol Myers Squibb: Fortschritte in der Neurologie-Partnerschaft!

Evotec SE und Bristol Myers Squibb setzen mit ihrer strategischen Allianz neue Maßstäbe in der Neurologie. Eine kürzlich erhaltene Zahlung von 25 Mio. US$ unterstreicht das Vertrauen in die gemeinsame Forschung. Seit 2016 arbeiten die Unternehmen an innovativen Therapien für neurodegenerative Erkrankungen. Mit EVT8683, das Phase 1 erfolgreich abschloss, und einer verlängerten Zusammenarbeit bis 2031, streben sie transformative Lösungen an.

