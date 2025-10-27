Evotec & Bristol Myers Squibb: Fortschritte in der Neurologie-Partnerschaft!
Evotec SE und Bristol Myers Squibb setzen mit ihrer strategischen Allianz neue Maßstäbe in der Neurologie. Eine kürzlich erhaltene Zahlung von 25 Mio. US$ unterstreicht das Vertrauen in die gemeinsame Forschung. Seit 2016 arbeiten die Unternehmen an innovativen Therapien für neurodegenerative Erkrankungen. Mit EVT8683, das Phase 1 erfolgreich abschloss, und einer verlängerten Zusammenarbeit bis 2031, streben sie transformative Lösungen an.
- Evotec SE hat eine Zahlung von 25 Mio. US$ von Bristol Myers Squibb erhalten, um die Entwicklung gemeinsamer Programme in der Neurologie zu unterstützen.
- Die Partnerschaft, die 2016 begann, fokussiert sich auf die Erforschung von Therapien für neurodegenerative Erkrankungen mit begrenzten Behandlungsmöglichkeiten.
- Die Zusammenarbeit wurde 2023 um weitere acht Jahre verlängert, um transformative Therapien in die klinische Entwicklung zu bringen.
- EVT8683, ein Programm aus der Partnerschaft, hat erfolgreich klinische Studien der Phase 1 abgeschlossen.
- Dr. Cord Dohrmann von Evotec betont die Dringlichkeit neuer Therapien für Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen.
- Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das innovative Forschung und Entwicklung in verschiedenen therapeutischen Bereichen, einschließlich Neurologie, vorantreibt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Evotec ist am 05.11.2025.
Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,1320EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,62 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.329,92PKT (+0,45 %).
