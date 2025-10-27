    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalmart AktievorwärtsNachrichten zu Walmart
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft WALMART auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 127 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Sein optimistisches Szenario für Walmart bleibe angesichts immenser Gewinne abseits des Einzelhandels intakt, schrieb Analyst Christopher Horvers am Sonntag im Nachgang von Gesprächen, die die Chancen im Werbegeschäft näher beleuchteten./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 18:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 106,2EUR auf NYSE (25. Oktober 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Christopher Horvers
    Analysiertes Unternehmen: WALMART
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 127
    Kursziel alt: 127
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 127,00$, was eine Steigerung von +19,62% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft WALMART auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 127 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Sein optimistisches Szenario für Walmart bleibe angesichts immenser Gewinne abseits des Einzelhandels intakt, schrieb Analyst …