JPMORGAN stuft WALMART auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 127 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Sein optimistisches Szenario für Walmart bleibe angesichts immenser Gewinne abseits des Einzelhandels intakt, schrieb Analyst Christopher Horvers am Sonntag im Nachgang von Gesprächen, die die Chancen im Werbegeschäft näher beleuchteten./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 18:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 106,2EUR auf NYSE (25. Oktober 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Christopher Horvers

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 127

Kursziel alt: 127

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

