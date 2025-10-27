Make or Break für den Markt: Die Zahlen von UnitedHealth, Microsoft & Alphabet!

Nach den Quartalszahlen von E-Fahrzeughersteller Tesla in der vergangenen Woche legen in den kommenden Tagen gleich fünf weitere der Magnificent-Seven-Werte ihre Quartalszahlen vor. Dazu kommen die Berichte hunderter weiterer Unternehmen. Mit insgesamt 750 Ergebnispräsentationen ist zu rechnen – damit steht die Earnings Season vor ihrem Höhepunkt!

Damit Sie nicht den Überblick verlieren und alle relevanten Entwicklungen im Blick behalten, ist das Earnings Preview von wallstreetONLINE in dieser Woche wieder zweigeteilt. Der erste Teil deckt die Tage Montag bis Mittwoch mit den Zahlen von Alphabet, Meta Platforms und Microsoft ab. Diesen finden Sie weiter unten. Teil 2 mit der Vorberichterstattung für Amazon und Apple und den Tagen Donnerstag und Freitag finden Sie hingegen unter folgendem Link: Earnings Preview Teil 2.

Dienstag, 28. Oktober: UnitedHealth

Zwischenzeitlich hätte das Börsenjahr für den größten privaten Krankenversicherer der Welt kaum schlechter laufen können. Wiederholte Prognosesenkungen, ein ermordeter Unternehmensvorstand, fragwürdige Abrechnungspraktiken und schwerwiegende Betrugsvorwürfe haben nicht nur das Ansehen von UnitedHealth, sondern auch den Aktienkurs ruiniert.

Gegenüber dem im vergangenen Jahr bei 630,73 US-Dollar markierten Allzeithoch haben die Anteile zeitweise 62,8 Prozent an Wert verloren – ein fast beispielloser Absturz eines im US-Leitindex Dow Jones notierten Wertes.

Der Weg zur Ehrenrettung des Versicherungskonzerns dürfte noch ein weiter sein. Laufende Ermittlungsverfahren könnten diesem Vorhaben außerdem immer wieder Steine in den Weg legen. Doch zumindest teilweise gilt UnitedHealth in der Börsengemeinschaft als rehabilitiert – durch den Einstieg von Investorenlegende Warren Buffett und seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway. Das genügte in den vergangenen Wochen für eine starke Kurserholung der Aktie.

Die wird mit den am Dienstagmittag erwarteten Zahlen auf eine harte Probe gestellt, denn jetzt richtet sich die Aufmerksamkeit wieder der Geschäftsentwicklung. Deutlich niedrigere Gewinne als noch in den Vorjahren gelten als sicher, beim Umsatz wird jedoch mit einer kräftigen Steigerung um 12,2 Prozent auf 113,07 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Ertrag pro Aktie soll mit 2,84 US-Dollar jedoch um 60,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau liegen. Insofern ist die Aktie mit Kursverlusten von 36,6 Prozent in den vergangenen 12 Monaten gut bedient.

Am Optionsmarkt hat sich eine knappe Mehrheit der Händlerinnen und Händler für Wetten auf fallende Kurse entschieden. 47,0 Prozent der am kommenden Freitag verfallenden Kontrakte liegen auf der Long-Seite, denen ein Put-Anteil von 53,0 Prozent gegenübersteht. Eingepreist ist eine Kursbewegung von bis zu 6,4 Prozent. UnitedHealth konnte bereits drei Quartale in Folge nicht überzeugen und wurde jedes Mal mit Verlusten gehandelt.

Dienstag, 28. Oktober: Visa

Für den Zahlungsabwickler verläuft das Börsenjahr bislang unspektakulär. Ein Plus von 9,6 Prozent bedeutet gegenüber dem US-Gesamtmarktindex S&P 500 zwar eine Underperformance, wirklichen Grund zur Klage dürften Anlegerinnen und Anleger aber nicht haben – trotz der wachsenden Konkurrenz durch Stablecoins, wo das Unternehmen künftig aber selbst mitmischen will.

Ein resilienter Arbeitsmarkt und robuste Verbraucherausgaben haben das Zahlungsvolumen von Visa weiter wachsen lassen, trotz des Reiseboykotts internationaler Touristinnen und Touristen in die Vereinigten Staaten. Gleichzeitig blieben die Delinquenzen bei den Kreditkartenanbietern auf einem durchschnittlichen Niveau, sodass sich die Anteile auch von der zwischenzeitlich aufflammenden (Regional-)Banken-Krise im Zusammenhang mit einem geplatzten Kredit der Zions Bancorporation unbeeindruckt zeigten.

Die Unternehmensbewertung kann aktuell als fair bezeichnet werden, zumindest im Vergleich mit den historischen Durchschnittswerten. Hier notiert Visa je nach Kennziffer entweder mit Auf- oder Abschlägen im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Damit dürfte die Hürde für eine ansprechende Kursreaktion nach den Zahlen niedrig liegen.

Erwartet wird ein Konzernumsatz von 10,62 Milliarden US-Dollar und ein bereinigter Gewinn von 2,97 US-Dollar je Anteil. Das würde gegenüber dem Vorjahresquartal Zugewinnen von 10,4 beziehungsweise 9,6 Prozent entsprechen.

Mit einem Put-Anteil von 59,1 Prozent ist eine deutliche Mehrheit der Händlerinnen und Händler nicht von einer ansprechenden Kursreaktion überzeugt. Nur 40,9 Prozent setzen auf einen Anstieg der Aktie, für die eine Kursbewegung von 3,6 Prozent eingepreist ist.

Mittwoch, 29. Oktober: Alphabet

Einen Riesensatz machte der Google-Mutterkonzern nach der Vorlage des vergangenen Geschäftsberichtes. Das Unternehmen konnte die Erwartungen der Analystinnen und Analysten deutlich übertreffen und lieferte damit den Nachweis, dass sich die milliardenschweren KI-Investitionen auszahlen.

Außerdem profitierte Alphabet zu diesem Zeitpunkt davon, aus fundamentaler Perspektive als der günstigste Magnificent-Seven-Wert zu gelten. Tatsächlich lag die Unternehmensbewertung vor drei Monaten unter dem historischen Mittelwert. Das hat sich inzwischen verändert. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,4 liegt die Aktie um 6,2 Prozent über dem Fünfjahresmittel.

Bei anderen Kennziffern, wie dem Kurs-Cashflow-Verhältnis oder dem Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis, liegen die Aufschläge sogar bei rund 25 Prozent. Das macht eine Wiederholung der Kursexplosion aus dem vergangenen Quartal unwahrscheinlich. Für die Aktie dürfte es vor allem darum gehen, die in den letzten Wochen gewährten Bewertungsaufschläge zu verteidigen und das Unternehmen weiterhin als KI-Profiteur erscheinen zu lassen.

Erstmals in der Unternehmensgeschichte sollen sich die Quartalserlöse auf über 100 Milliarden US-Dollar belaufen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum wird mit einem Anstieg um 13,3 Prozent auf 100,01 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der Gewinnanstieg soll mit einem Plus von 8,0 Prozent auf 2,29 US-Dollar je Anteil geringer ausfallen – eine Folge der hohen Investitionsausgaben.

Bei der Google-Mutter muss mit einer Kursreaktion von bis zu 6,7 Prozent gerechnet werden, das liegt etwas über dem Schnitt der vergangenen Quartale. Mit Blick auf die Verteilung der Kontrakte zeigt sich Optimismus. 59,7 Prozent der am Freitag verfallenden Optionen werden auf der Call-Seite gehandelt, denen ein Put-Anteil von 40,3 Prozent gegenübersteht.

Mittwoch, 29. Oktober: Meta Platforms

Im Unterschied zu den Anteilen von Alphabet ist die Aktie von Social-Media-Gigant Meta Platforms kaum vom Fleck gekommen. Zwar steht gegenüber dem Jahreswechsel ein beachtliches Plus von 26,3 Prozent zu Buche, doch die anhaltende Rallyepause dürfte für Verunsicherung beim ein oder anderen Investor sorgen.

Das gilt auch mit Blick auf den Schlingerkurs beim Thema künstlicher Intelligenz. Auf der einen Seite übertrifft sich CEO Mark Zuckerberg mit Investitionszusagen und Expansionsplänen immer wieder selbst. So soll allein das "Hyperion" getaufte Rechenzentrum, das im US-Bundesstaat Louisiana entstehen soll, 27 Milliarden US-Dollar verschlingen.

Daneben sind etliche weitere Großprojekte geplant. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Berichte über Entlassungen und Umstrukturierungen in der KI-Division des Unternehmens – das will nicht so richtig zusammenpassen und weckt Erinnerungen an das Investitionsdesaster um das sogenannte Metaverse. Insofern ist die jüngste Kursflaute nachvollziehbar.

Mit seinen Zahlen zum abgelaufenen Quartal hat die Facebook- und Instagram-Mutter die Chance, Kritikerinnen und Kritiker eines Besseren zu belehren. Hierfür gilt es die Vorgaben von 49,38 Milliarden US-Dollar beim Umsatz und von 6,64 US-Dollar pro Aktie beim Gewinn zu schlagen.

Die Anteile von Meta Platforms konnten sich nach dem letzten Quartalsbericht mit einem Plus von 11,3 Prozent stark steigern. Dieses Mal muss mit einer Kursbewegung um bis zu 7,1 Prozent gerechnet werden. Dabei sind die Bullen mit einem Call-Anteil von 52,5 Prozent knapp im Vorteil.

Mittwoch, 29, Oktober: Microsoft

Auch bei Microsoft haben die Bullen trotz der anhaltenden KI-Begeisterung eine Pause walten lassen. Das dürfte neben der hohen Unternehmensbewertung eine Folge der Beteiligung an OpenAI sein. Die ambitionierten Ziele des KI-Startups lassen längst Zweifel an deren Finanzierbarkeit aufkommen. Angesichts der zahlreichen Vertragsabschlüsse, die hunderte Milliarden US-Dollar kosten sollen, besteht der Verdacht eines Investitionskreislaufes ähnlich wie vor dem Platzen der Dotcom-Blase. Damit könnte der bislang so erfolgreiche Einstieg des Softwarekonzerns aus Redmond beim Darling der KI-Branche zum Bumerang für das Unternehmen werden.

Angesichts der hohen Investitionsausgaben wird auch Microsoft den Beweis antreten müssen, dass sich diese lohnen. Das geht am besten mit einem Nachweis über Fortschritte bei der Monetarisierung von KI-Features wie Microsoft Copilot sowie einem anhaltend hohen Wachstum bei der Cloud-Sparte Azure. Im vergangenen Quartal hatte sich das Unternehmen hier um 25,9 Prozent steigern können.

Insgesamt wird mit Konzernerlösen in Höhe von 75,37 Milliarden US-Dollar gerechnet, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen Anstieg um 14,9 Prozent und damit eine geringfügige Abschwächung der Wachstumskurve bedeuten würde. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) soll sich auf 3,66 US-Dollar belaufen – ein Wert 36 Cent beziehungsweise 10,9 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Mit ± 4,9 Prozent ist bei Microsoft eine etwas über dem Durchschnitt liegende Kursreaktion zu erwarten, das deutet auf Unsicherheiten hin. Die zeigen sich auch bei der Verteilung der Kontrakte, wo sich Bullen und Bären mit einem Call-Anteil von 49,7 Prozent und einer Put-Quote von 50,3 Prozent auf Augenhöhe begegnen.

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilieninvestitionsfonds (REIT), daher FFO statt EPS

Stand: Sonntag, 26. Oktober, 09:40 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion