Universal Digital Inc. kündigt Marketingvereinbarung mit Plutus Invest & Consulting GmbH an

Vancouver, British Columbia – 24. Oktober 2025 / IRW-Press / Universal Digital Inc. (das „Unternehmen“) (CSE:LFG, FWB:8R20, OTCQB:LFGMF) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Plutus Invest & Consulting GmbH („Plutus“), einem auf digitale Medien und Investor Relations spezialisierten Unternehmen mit Sitz in Bremen, eine Marketingdienstleistungsvereinbarung abgeschlossen hat, um die Anlegersensibilisierungs- und digitale Marketingstrategie des Unternehmens in Europa und anderen internationalen Märkten voranzutreiben.

Am 24. Oktober 2025 unterzeichnete das Unternehmen mit Plutus eine Vereinbarung mit einer Laufzeit von drei Monaten, die am 1. November 2025 beginnt und am 31. Januar 2026 endet. Gemäß der Vereinbarung wird Plutus eine Medien- und Anlegersensibilisierungskampagne über mehrere Kanäle durchführen, die darauf ausgelegt ist, die Bekanntheit von Universal Digital bei privaten und institutionellen Anlegern zu steigern. Die Kampagne könnte unter anderem die Verbreitung von vom Unternehmen genehmigten Inhalten über Finanznachrichtenportale, Börsenbriefe, Social-Media-Plattformen wie X, LinkedIn, YouTube, Reddit, Telegram und bezahlte digitale Werbenetzwerke sowie gesponserte Artikel und Video-Interviews auf Investor-Relations-Portalen beinhalten.

Als Gegenleistung hat das Unternehmen im Rahmen der Vereinbarung ein Marketingbudget von bis zu 250.000 € in bar genehmigt. Die erste dreimonatige Kampagne, die vom 1. November 2025 bis 31. Januar 2026 laufen wird, wird für 125.000 € durchgeführt, die vor Beginn der Kampagne zu entrichten sind. Etwaige zusätzliche Medienplatzierungen bis zum Maximalbetrag von 250.000 € bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch das Unternehmen. In Verbindung mit der Vereinbarung werden keine Wertpapiere oder sonstige aktienbasierten Vergütungen entrichtet.

Plutus, seine Geschäftsführer und Partnerunternehmen wie etwa Orange Unicorn Ltd., das für bestimmte Artikel als Herausgeber dienen könnte, stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und besitzen derzeit keine Wertpapiere von Universal Digital. Das Unternehmen bestätigt, dass Plutus keine Market-Making- oder Handelsdienstleistungen erbringen wird und dass die Vergütung entsprechend der Vereinbarung nicht an den Aktienpreis oder das Handelsvolumen des Unternehmens gebunden ist.