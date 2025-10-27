Universal Digital gibt die Finanzierung eines Gesamtnennbetrags von bis zu 50 Millionen $ in Form von Wandelanleihen bekannt

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NUR FÜR DIE VERBREITUNG IN KANADA BESTIMMT UND DARF NICHT AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE WEITERGEGEBEN ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VERBREITET ODER VERÖFFENTLICHT WERDEN.

- Die Mittel sollen zur Stärkung der Bitcoin-Treasury-Bestände und zur Förderung von Initiativen im Bereich der digitalen Vermögenswerte eingesetzt werden.

Vancouver, British Columbia, 24. Oktober 2025 / IRW-Press / Universal Digital Inc. (das „Unternehmen“) (CSE: LFG, FWB: 8R20, OTCQB: LFGMF) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Zeichnungsvereinbarung (die „Zeichnungsvereinbarung“) mit Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd. („Helena“) abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat sich darin bereit erklärt, an Helena im Rahmen einer Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) vorrangig besicherte Wandelanleihen (die „Wandelanleihen“) mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 50.000.000 $ zu verkaufen und auszugeben. Die Wandelanleihen werden in bis zu vierzehn (14) separaten Tranchen wie folgt verkauft und ausgegeben: (i) eine erste Tranche (die „Erste Tranche“) in Höhe von 3.336.364 $ Nennwert der Wandelanleihen (der „Zeichnungsbetrag der Ersten Tranche“), (ii) zwölf separate Tranchen, bestehend aus einer Zeichnung in Höhe von einem Nennwert von 3.636.364 $ der Wandelanleihen (der „Zeichnungsbetrag der Folgetranche“) und (iii) eine letzte Tranche (jeweils eine „Folgetranche“ und zusammen mit der Ersten Tranche die „Tranchen“ oder einzeln eine „Tranche“), bestehend aus einer Zeichnung in Höhe von 3.027.268 $ (der „Zeichnungsbetrag der Letzten Tranche“, und zusammen mit dem Zeichnungsbetrag der Ersten Tranche und dem Zeichnungsbetrag der Folgetranche, der „Zeichnungsbetrag“). Der Abschluss der ersten Tranche wird voraussichtlich am oder um den 31. Oktober 2025 erfolgen. Die jeweiligen Folgetranchen werden zu von den Parteien einvernehmlich festgelegten Zeitpunkten ausgegeben.

„Dieser Finanzierungsrahmen bietet Universal Digital eine flexible, skalierbare Kapitalstruktur zur Unterstützung unserer Bitcoin-Treasury-Strategie und zukünftiger Initiativen im Bereich der digitalen Vermögenswerte“, sagte Chris Yeung, der Chief Executive Officer des Unternehmens. „Wir danken Helena für das Vertrauen in unsere Vision und setzen den Aufbau einer global relevanten Investitionsplattform fort, die eine Brücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und der digitalen Wirtschaft schlägt.“