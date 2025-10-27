    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBristol-Myers Squibb AktievorwärtsNachrichten zu Bristol-Myers Squibb
    Evotec heimst Erfolgszahlung von Bristol Myers Squibb ein

    • Evotec erhält 25 Millionen US-Dollar von Bristol Myers.
    • Gelder für Forschung zu neurodegenerativen Krankheiten.
    • Partnerschaft seit 2016, Aktie steigt vorbörslich.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffentwickler Evotec kommt in seiner Partnerschaft mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb voran. Für wissenschaftliche Fortschritte in der präklinischen Forschung zur Bekämpfung neurodegenerativer Krankheiten bekommen die Hamburger 25 Millionen US-Dollar (21,5 Mio Euro), wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Mit der Zahlung will Evotec weitere Forschungsarbeiten und die gemeinsame Pipeline an Neurologie-Programmen vorantreiben. Die Partnerschaft zwischen Evotec und den Amerikanern wurde 2016 ins Leben gerufen. Die im SDax notierte Evotec-Aktie gewann vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate knapp drei Prozent zum Xetra-Schluss am Freitag./men/mis

     

