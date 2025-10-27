Evotec heimst Erfolgszahlung von Bristol Myers Squibb ein
- Evotec erhält 25 Millionen US-Dollar von Bristol Myers.
- Gelder für Forschung zu neurodegenerativen Krankheiten.
- Partnerschaft seit 2016, Aktie steigt vorbörslich.
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffentwickler Evotec kommt in seiner Partnerschaft mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb voran. Für wissenschaftliche Fortschritte in der präklinischen Forschung zur Bekämpfung neurodegenerativer Krankheiten bekommen die Hamburger 25 Millionen US-Dollar (21,5 Mio Euro), wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Mit der Zahlung will Evotec weitere Forschungsarbeiten und die gemeinsame Pipeline an Neurologie-Programmen vorantreiben. Die Partnerschaft zwischen Evotec und den Amerikanern wurde 2016 ins Leben gerufen. Die im SDax notierte Evotec-Aktie gewann vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate knapp drei Prozent zum Xetra-Schluss am Freitag./men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 43,83 auf NYSE (25. Oktober 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +5,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +53,91 %/+25,93 % bedeutet.
