    BERNSTEIN RESEARCH stuft RWE AG(NEU) auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE nach Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen des Versorgers am 12. November dürften ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) von 517 Millionen Euro sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 0,36 Euro belegen, schrieb Deepa Venkateswaran am Sonntag in ihrem Ausblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 13:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 13:49 / UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 40,54EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Deepa Venkateswaran
    Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 41
    Kursziel alt: 41
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


