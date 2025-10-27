Nachfrage spürbar gestiegen

Die Hoffnung auf einen Handelsdeal zwischen den USA und China hat an den Märkten in den letzten Stunden wieder sichtlich zugenommen und Anleger in den Risk-on-Modus versetzt. Bei Goldman Sachs bedeutete dies am Freitag einen satten Kurssprung direkt an die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung um 784,00 US-Dollar. Steigt das Papier zu Beginn dieser Woche nachhaltig darüber an, dürfte sich der Abwärtstrend als bullische Flagge entpuppen und entsprechendes Kurspotenzial zunächst auf 781,39 und darüber schließlich das bisherige Rekordhoch bei 825,25 US-Dollar entfalten. Genau an dieser Stelle müsste eine erneute Untersuchung der Kursmuster erfolgen, um nicht einem potenziellen Doppelhoch in diesem Bereich auf den Leim zu gehen. Eine überschießende Welle könnte kurzzeitig aber noch an 849,04 US-Dollar heranreichen, ehe wieder für einige Tage eine Konsolidierung einsetzt. Auf der Unterseite stellt der Bereich um 750,00 US-Dollar eine potenzielle Verkaufsmarke in Richtung 721,63 und darunter 691,30 US-Dollar bei Goldman Sachs dar. Signale für eine derartige Entwicklung werden derzeit aber nicht gesehen, sodass die Long-Variante bevorzugt wird.

1. Long-Position ab 785,00 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 765,00 US-Dollar platzieren. Kursziele 825,25/849,04 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2R95 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,75 - 4,77 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 730,4321 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 730,4321 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 783,88 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 825,25 US-Dollar Hebel: 14,17 Kurschance: + 75 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY96A2 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 5,37 - 5,39 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 844,5197 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 844,5197 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 783,88 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,48 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

