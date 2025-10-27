Dow Jones Index auf Rekordniveau

Bis Freitag letzter Woche konsolidierte der Dow Jones Index zwischen seinem Vorgängerhoch aus Februar dieses Jahres bei 45.065 Punkten und dem Oktoberhoch von 47.131 Zählern grob talwärts. Obwohl der eine oder andere Schreckmoment Anfang dieses Monats zutage getreten ist, haben sich die Märkte wieder beruhigt und Mut gefasst. Das hat dem DJIA merklich über das Vorgängerhoch von 47.131 Punkten verholfen und damit wieder sein ursprüngliches mittelfristiges Kursziel am 138,2 % Fibonacci-Retracement mit bei 48.323 Punkten ins Visier rücken lassen. Durch den Einsatz des weiter unten vorgestellten Turbo-Call-Optionsschein WKN DU20XL ließe sich eine überdurchschnittlich hohe Rendite auf dem Weg dorthin erzielen. Auf der Unterseite ist der Index durch die Unterstützungszone um 46.740 Punkten vergleichsweise gut abgesichert, erst darunter dürfte sich eine leichte Eintrübung des Chartbildes mit entsprechendem Korrekturpotenzial zurück auf 46.257 Punkte und darunter den 50-Tage-Durchschnitt bei 45.893 Punkten einstellen. Eine gänzliche Negierung des vor einigen Monaten aufgestellten Kaufsignals würde sich erst unter dem Vorgängerhoch von 45.065 Punkten ergeben.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 27.190 Punkten eröffnen , Stopp unter 46.360 Punkten platzieren. Kursziel 48.323 Punkte

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Dow Jones Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU20XL Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,17 - 9,18 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 45.118,20 Punkte Basiswert: Dow Jones Index KO-Schwelle: 45.118,20 Punkte akt. Kurs Basiswert: 47.190,50 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 48.323 Punkte Hebel: 43,32 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ9482 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,17 - 9,18 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 48.276,64 Punkte Basiswert: Dow Jones Index KO-Schwelle: 48.276,64 Punkte akt. Kurs Basiswert: 47.190,50 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 44,29 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

