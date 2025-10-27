    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    Rücksetzer beim Silberpreis jetzt 48,33 USD

    Abwärtsbewegung: Silber fällt auf 48,33 USD.

    Abwärtsdruck bremst den Kurs: Silber sinkt um -0,56 % auf 48,33USD. Die Stimmung zeigt sich vorsichtig.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,75 %
    1 Monat +3,79 %
    3 Monate +27,26 %
    1 Jahr +45,16 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 19,47738USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 48,33USD ein Wert von 12.407,0USD geworden – ein Gewinn von +148,14 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum zeigt eine vorsichtige Haltung, da der Kurs unter dem 20-Tage-Durchschnitt liegt. Es gibt ein Überangebot an Verkäufern, während die Nachfrage von Retailanlegern gering ist. Gleichzeitig wird eine Knappheit am Markt durch Warteschlangen und verzögerte Auslieferungen sichtbar. Das Gold-Silber-Verhältnis könnte auf einen möglichen Anstieg bei Silber hindeuten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1



    1 im Artikel enthaltener Wert
