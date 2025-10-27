Höhere Energiedichte, größere Flexibilität, höhere Erträge

BEIJING, 27. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich umweltfreundlicher Technologien, gab auf seinem Tech Day in Peking die vollständige Einführung seiner skalierbaren Plattform Gen 8 bekannt. Nach dem Debüt der 8-MWh-Lösung auf der Intersolar Anfang des Jahres stellt das Unternehmen nun das komplette Portfolio an modularen Konfigurationen vor, die ein breites Spektrum an Anforderungen für die Integration von erneuerbaren Energien in den Versorgungsbereich sowie für Hochleistungsprojekte und Dekarbonisierungsprojekte weltweit abdecken sollen.

Die skalierbare Plattform der Generation 8 baut auf dem skidbasierten, modularen Design der Generation 6 auf, das eine unübertroffene Flexibilität vor Ort bietet und den Arbeitsaufwand in der Anlagenbilanz minimiert. Gleichzeitig werden die mit dem 5-MWh-Behälter der Generation 7 eingeführten Verbesserungen der Energiedichte durch den Einsatz der neuen 750+ Ah-Zelle weiter vorangetrieben. Durch die Kombination einer hohen Energiedichte mit einer leichteren, logistikfreundlichen 10-Fuß-Moduleinheit bietet GEN 8 eine größere Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Projektstandorte, ohne die Effizienz bei Transport, Installation oder Betrieb zu beeinträchtigen. Das Design unterstützt Konfigurationen von 6 MWh, 8 MWh, 10 MWh, 12 MWh (und größer) pro Einheit, so dass die Kunden die optimale Balance zwischen Grundfläche und Laufzeit wählen können, die der Verfügbarkeit von Land, der Wirtschaftlichkeit des Projekts und den Leistungsanforderungen entspricht.

Modulare Flexibilität mit fortschrittlicher Sicherheit und hoher Leistung

Die modulare 10-Fuß-Konstruktion von Envision bietet eine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit für Projekte aller Größenordnungen und unterstützt mühelos mehr als vierstündige Anwendungen. Jede Einheit wiegt weniger als 29 Tonnen, was einen reibungslosen, straßentauglichen Transport auch in Regionen mit strengen Gewichtsbeschränkungen für Brücken oder Achsen ermöglicht.

Das leichtere modulare Design bietet den Kunden mehr Flexibilität. Die Kunden können sich für Transportfahrzeuge und Kräne mit geringerem Gewicht entscheiden, was die Zugänglichkeit der Ausrüstung verbessert, die Gesamtprojektkosten senkt und den Flächenbedarf für Wenderadius und Hebevorgänge vor Ort minimiert. Alternativ können Krane mit höherer Tonnage eingesetzt werden, um mehrere Energiespeichereinheiten zu installieren, ohne den Kran versetzen zu müssen, was die gesamte Projektinstallation und die Inbetriebnahmezeit um bis zu 30 % verkürzt.