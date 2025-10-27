Gerresheimer-Affäre weitet sich aus – jetzt wackeln Millionenumsätze

Im Kern geht es um sogenannte "Bill-and-Hold"-Vereinbarungen, bei denen Unternehmen Produkte zwar bereits fakturieren, sie jedoch erst später an den Kunden liefern. Solche Modelle sind grundsätzlich zulässig, unterliegen aber strengen Bilanzierungsregeln, um eine künstliche Aufblähung von Umsätzen zu verhindern. Laut Gerresheimer will das Unternehmen die Kanzlei, die bereits die erste Prüfung vorgenommen hat, nun beauftragen, sämtliche Bill-and-Hold-Verträge aus dem Jahr 2024 mit einem Gesamtvolumen von 28 Millionen Euro zu überprüfen.

Der Düsseldorfer Medizintechnikhersteller Gerresheimer hat nach einer ersten externen Prüfung eingeräumt, im Geschäftsjahr 2024 möglicherweise Umsätze in Höhe von rund drei Millionen Euro zu früh verbucht zu haben. Wie das Unternehmen mitteilte, habe eine beauftragte Kanzlei festgestellt, "dass entgegen der bisherigen Auffassung für einen Vertrag mit einem Volumen von rund drei Millionen Euro die Voraussetzungen für eine Umsatzerfassung nicht vorlagen". Damit bestätigt sich teilweise der Verdacht der BaFin, die bereits im September eine Untersuchung wegen möglicher Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften eingeleitet hatte.

Gerresheimer hatte für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 2,04 Milliarden Euro ausgewiesen, ein Plus von knapp drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach der BaFin-Ankündigung war der Aktienkurs des MDAX-Unternehmens jedoch eingebrochen und hat sich seither kaum erholt. Binnen eines Jahres verlor die Aktie rund zwei Drittel ihres Werts.

Tipp aus der Redaktion Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

Die Finanzaufsicht hatte die Überprüfung des Konzernabschlusses zum Stichtag 30. November 2024 eingeleitet, da sie Anhaltspunkte sah, dass Umsätze bereits gebucht wurden, bevor die Verfügungsgewalt über die Ware tatsächlich auf die Kunden überging. Laut Insidern soll nun geklärt werden, ob ein Teil der Umsätze, die 2024 erfasst wurden, eigentlich erst 2025 hätten ausgewiesen werden dürfen.

Gerresheimer betonte, man arbeite eng mit der BaFin zusammen und wolle "eine vollständige und transparente Klärung erreichen". Die Ergebnisse der erweiterten Prüfung sollen zeigen, ob es sich um einen Einzelfall handelt oder ob weitere Verträge betroffen sind.

Das traditionsreiche Unternehmen, das sich vom früheren Glasflaschenhersteller zu einem führenden Anbieter medizinischer Verpackungssysteme entwickelt hat, produziert unter anderem Injektionspens für Abnehmmedikamente, Fläschchen, Nasensprays und Inhalatoren. Weltweit beschäftigt Gerresheimer rund 13.600 Mitarbeitende.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!