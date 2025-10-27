    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeiersdorf AktievorwärtsNachrichten zu Beiersdorf
    BERENBERG stuft BEIERSDORF AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 144 Euro auf "Buy" belassen. Der Hautpflegemarkt verliere an Schwung, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung jüngster Quartalszahlen. Die Hamburger hätten allerdings zuletzt mit neuen Produkten für Schwung gesorgt./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 95,58EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 08:07 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 144
    Kursziel alt: 144
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Autor
    dpa-analysen
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener Wert
