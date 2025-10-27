BERENBERG stuft BEIERSDORF AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 144 Euro auf "Buy" belassen. Der Hautpflegemarkt verliere an Schwung, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung jüngster Quartalszahlen. Die Hamburger hätten allerdings zuletzt mit neuen Produkten für Schwung gesorgt./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

