Devisen
Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert
- Euro-Kurs bleibt stabil bei 1,1629 US-Dollar.
- Entspannung im Zollstreit zwischen USA und China.
- Wichtige Zinsentscheidungen und Konjunkturdaten stehen an.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag kaum verändert. Eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten nach Anzeichen einer Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China konnten der Gemeinschaftswährung keinen Auftrieb verleihen. Am Morgen wurde der Euro zu 1,1629 US-Dollar gehandelt.
Vor einem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping näherten sich beide Länder im Zoll- und Handelsstreit an und sind zu einer vorläufigen Einigung gelangt. Am Devisenmarkt hielten sich die Anleger allerdings vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen eher zurück, hieß es von Marktbeobachtern. Im weiteren Verlauf der Woche werden Zinsbeschlüsse der Europäische Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed erwartet.
Darüber hinaus haben Anleger auch Konjunkturdaten im Blick. Wegen des "Shutdowns" in den USA mit dem Zwangsurlaub wichtiger amerikanischer Behörden werden kaum wichtige US-Daten veröffentlicht und fehlen daher als Orientierungshilfe für die Anleger. Am Vormittag werden allerdings Daten zur Stimmung in der deutschen Wirtschaft erwartet. Am Markt wird damit gerechnet, dass sich das Ifo-Geschäftsklima im Oktober wieder leicht verbessert hat, nachdem sich das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer im September deutlich eingetrübt hatte./jkr/mis
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die Zahlen haben lediglich für eine kleine Intraday Kerze gereicht die direkt korrigiert wurde. Nun werden die US Verbraucherpreise (14:30 Uhr) den weiteren Verlauf für die nächste Woche ebnen. Es wird sich irgendwie nie ändern, man hängt ständig an den Amerikanern.
Hallo,
Frankreich wurde im Rating soeben herabgesetzt. Kommt nun ein blutiger Montag für den Euro? Wird interessant wie der Markt darauf reagiert.