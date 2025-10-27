    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    AKTIE IM FOKUS

    Gerresheimer weiter erholt - Drei Millionen wohl falsch verbucht

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger von Gerresheimer zeigen Erleichterung.
    • Kurs steigt um 2,6 Prozent auf 30 Euro-Marke.
    • Drei-Millionen-Euro-Umsatz als falsch verbucht.
    AKTIE IM FOKUS - Gerresheimer weiter erholt - Drei Millionen wohl falsch verbucht
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Fall der Bafin-Prüfungen zeichnet sich am Montag bei den Anlegern von Gerresheimer Erleichterung über das nun näher bezifferte Ausmaß ab. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate stieg der Kurs um 2,6 Prozent in Richtung der 30-Euro-Marke, die vor gut zwei Wochen nach einer Gewinnwarnung unterschritten worden war.

    Der seit September bekannte Verdacht gegen den Verpackungsspezialisten, gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen zu haben, erhärtete sich teilweise. Das Unternehmen gab nun bekannt, dass wahrscheinlich ein Drei-Millionen-Euro-Umsatz falsch verbucht wurde.

    Vor der Bekanntgabe der Prüfungen waren die Aktien im September - nach bereits längerer Talfahrt - noch klar über 40 Euro gehandelt worden. Der Abwärtstrend verschärfte sich dann aber; zusätzlicher Druck entstand Anfang Oktober nach einer abermaligen Senkung der Jahres-Geschäftsziele durch das Unternehmen. Zuletzt notierten die Papiere trotz einer Bodenbildung über 26 Euro knapp ein Drittel unter ihrem Niveau vor dem Bekanntwerden des Bafin-Falls.

    Ein Händler wies am Morgen darauf hin, dass der Sachverhalt mit dem nun bekannt gegebenen Ausmaß wohl eingepreist sei. Die finanziellen Auswirkungen wirkten unerheblich, ergänzte der Börsianer. 2024 war Gerresheimer nach eigenen Angaben auf einen Konzernumsatz von gut zwei Milliarden Euro gekommen./tih/ajx/mis

    Gerresheimer

    +1,04 %
    +6,82 %
    -18,64 %
    -41,82 %
    -65,11 %
    -52,32 %
    -66,30 %
    -59,72 %
    -33,86 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 29,24 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +6,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,01 Mrd..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,50Euro. Von den letzten 6 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 46,00Euro was eine Bandbreite von -0,34 %/+58,08 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
