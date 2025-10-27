AKTIE IM FOKUS
Gerresheimer weiter erholt - Drei Millionen wohl falsch verbucht
- Anleger von Gerresheimer zeigen Erleichterung.
- Kurs steigt um 2,6 Prozent auf 30 Euro-Marke.
- Drei-Millionen-Euro-Umsatz als falsch verbucht.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Fall der Bafin-Prüfungen zeichnet sich am Montag bei den Anlegern von Gerresheimer Erleichterung über das nun näher bezifferte Ausmaß ab. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate stieg der Kurs um 2,6 Prozent in Richtung der 30-Euro-Marke, die vor gut zwei Wochen nach einer Gewinnwarnung unterschritten worden war.
Der seit September bekannte Verdacht gegen den Verpackungsspezialisten, gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen zu haben, erhärtete sich teilweise. Das Unternehmen gab nun bekannt, dass wahrscheinlich ein Drei-Millionen-Euro-Umsatz falsch verbucht wurde.
Vor der Bekanntgabe der Prüfungen waren die Aktien im September - nach bereits längerer Talfahrt - noch klar über 40 Euro gehandelt worden. Der Abwärtstrend verschärfte sich dann aber; zusätzlicher Druck entstand Anfang Oktober nach einer abermaligen Senkung der Jahres-Geschäftsziele durch das Unternehmen. Zuletzt notierten die Papiere trotz einer Bodenbildung über 26 Euro knapp ein Drittel unter ihrem Niveau vor dem Bekanntwerden des Bafin-Falls.
Ein Händler wies am Morgen darauf hin, dass der Sachverhalt mit dem nun bekannt gegebenen Ausmaß wohl eingepreist sei. Die finanziellen Auswirkungen wirkten unerheblich, ergänzte der Börsianer. 2024 war Gerresheimer nach eigenen Angaben auf einen Konzernumsatz von gut zwei Milliarden Euro gekommen./tih/ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 29,24 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +6,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,01 Mrd..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,50Euro. Von den letzten 6 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 46,00Euro was eine Bandbreite von -0,34 %/+58,08 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Im Zusammenhang mit der gestrigen Meldung/heutigen Diskussion gab es vor kurzem einen ganz interessanten Austausch auf LinkedIn mit viel kommentierenden Promis. Spiegelte ziemlich genau die Ansichten vom Prof und von mir im September wider. Wer das nicht gesehen hat:
@Frieda_Friedlich
Was nicht heißt, dass man zeitgleich das Unternehmen nicht weiterhin genau analysiert und hierzu recherchiert, aber halt anhand von nüchternden Zahlen und Fakten der operativen und strategischen Enwicklung.
Alles andere in anonymen Foren und auf Social Media mit Thesen, Halbwahrheiten, Vermutungen, Fehlinterpretationen, Panikmache etc. frisst nur unnötig Zeit, Nerven und führt im schlimmsten Fall zu emotionalen Entscheidungen, die an der Börse jedoch absolut nichts zu suchen haben. Denn der schwerste Gegner ist man stets selbst, wenn man seine Emotionen nicht im Griff hat.
Also raus aus dem Hamsterrad und einfach die Quartals-, Geschäftsberichte, Pressemitteilungen und ad hoc-Meldungen im Auge behalten. Daraus lassen sich die richtigen Schlüsse ziehen. Alles andere ist Glaskugel, Kindergarten und Ablenkung.
Und immer dran denken, als Aktionär ist man Teilhaber einer Firma. So ein Bündnis geht man nur ein, wenn man überzeugt ist und so eine Überzeugung wirft man nicht so einfach über Bord, sofern sich an den langfristigen Aussichten des Unternehmens nichts geändert hat.