BERNSTEIN RESEARCH stuft Porsche AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die entscheidenden Fragen seien, ob die Restrukturierungsbelastungen im dritten Quartal bereits extrem hoch gewesen seien und wie deutlich die Margen 2026 anzögen, schrieb Stephen Reitman am Freitagnachmittag nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht. Aktuell signalisiere der Finanzchef kaum Sonderbelastungen im kommenden Jahr. Reitman wäre allerdings nicht überrascht, wenn der im Januar antretende neue Konzernlenker Michael Leiters weitere Maßnahmen für notwendig halte. Der beste Zeitpunkt dafür wäre gleich zum Start./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 18:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 18:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,29 % und einem Kurs von 47,76EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.
