BERENBERG stuft Zurich Insurance Group auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Zurich mit einem Kursziel von 642 Franken auf "Buy" belassen. Michael Huttner sieht drei gute Gründe, nun bei dem Versicherer einzusteigen. Nach der im Branchenvergleich unterdurchschnittlichen Kursentwicklung sei die Aktie jetzt attraktiver als zu Jahresbeginn, schrieb er in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Dazu dürfte der Investorentag am 18. November ein wichtiger Kurstreiber werden, und der starke Zwischenbericht von US-Konkurrent Chubb lasse positive Rückschlüsse auf die Quartalszahlen der Schweizer am 6. November zu./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 615,9EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 08:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 642

Kursziel alt: 642

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



