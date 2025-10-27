UBS stuft SANOFI auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts des anhaltenden Dupixent-Wachstums hob Analyst Matthew Weston seine Ergebnisschätzungen (Core EPS) bis 2026 um bis zu 4 Prozent an. Er lobte am Freitagnachmittag nach genauerem Blick auf die Quartalszahlen auch die Kostenkontrolle der Franzosen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 89,70EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

