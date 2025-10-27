    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTRIODOS BANK AktievorwärtsNachrichten zu TRIODOS BANK

    FAIR FINANCE WEEK startet

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    27. bis 30. Oktober / Frankfurt und weitere Städte laden zu Diskussionen über Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Finanzbildung ein (FOTO)

    --------------------------------------------------------------
    Jetzt anmelden
    https://ots.de/FKRtMH
    --------------------------------------------------------------

    Frankfurt am Main (ots) - Wo Geld auf Werte trifft, entsteht eine andere Zukunft
    - dies wollen die Veranstalter der FAIR FINANCE WEEK aufzeigen. Interessierte
    sind eingeladen, kostenlos an spannenden Diskussionsabenden teilzunehmen - live
    in Frankfurt oder online zugeschaltet. Erstmals gibt es auch
    Präsenzveranstaltungen in München, Hamburg, Berlin und Bochum. Restplätze sind
    noch verfügbar.

    Link zur Anmeldung (https://fair-finance-frankfurt.de/Anmeldungsformular)

    Welche Themen greift die FAIR FINANCE WEEK auf?

    Ist Nachhaltigkeit aus der Mode gekommen in Finanzwesen und Wirtschaft? Geht die
    Schere zwischen Arm und Reich zu weit auseinander und gefährdet unsere
    Demokratie? Wie können wir ein wertebezogenes Wissen und die Finanzbildung bei
    jungen Menschen und Erwachsenen stärken? Fragestellungen, die viel Stoff für
    lebhafte Diskussionen versprechen - mit Persönlichkeiten aus Gesellschaft,
    Politik und Wissenschaft - auf der nunmehr zwölften FAIR FINANCE WEEK.

    "Steuern zahlen sollte für Vermögende wieder eine Ehrensache sein, denn
    tatsächlich fehlt uns dieses Geld massiv und es ist ungerecht, für den
    Fehlbetrag die öffentlichen Güter und Dienstleistungen zu schleifen, und die
    ärmeren 99% steuerlich höher als nötig zu belasten", reklamiert Peter Reese von
    der Initiative für Steuergerechtigkeit taxmenow . "Eine Politik, die wenig gegen
    Armut unternimmt, untergräbt das Vertrauen in die Demokratie. Die Klimakrise
    wird die extreme Ungleichheit global noch weiter verstärken. Sie zu ignorieren
    ist keine Lösung", sagt Leonie Petersen von Oxfam . "Die Diskussion sollte sich
    darauf konzentrieren, wie die Politik die Steuern sinnvoll einsetzt und die
    Steuerlast fair verteilt. Wir fordern seit Jahren zudem, dass es für
    festgestellte Steuerverschwendung einen Straftatbestand geben sollte", so
    Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler .

    Weitere Sprecher:innen auf der FAIR FINANCE WEEK sind die taz-Journalistin und
    Publizistin Ulrike Herrmann , Dr. Kevin Schaefers , Vorstand im Verein zur
    Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage, Dr. Bastian
    Bergerhoff , Kämmerer der Stadt Frankfurt, Dennis Färber vom Hessischen
    Ministerium der Finanzen, Raffaela Hofmann , Buchautorin und Gründerin der
    Geldbildungsinitiative, Claudia Müller , Gründerin des Female Finance Forums,
    Tobias Söhnle von der Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung und viele
    mehr.

    Link zum Programm (https://fair-finance-frankfurt.de/programm/)

    Wer veranstaltet die FAIR FINANCE WEEK?

    Ausgerichtet werden die Abende vom FAIR FINANCE NETWORK, einer Kooperation
    nachhaltiger Finanzdienstleister, die ihr Angebot konsequent nach
    sozial-ökologischen Standards ausrichten - bestehend aus Invest in Visions,
    Triodos Bank, GLS Bank und Oikocredit. Die Abende finden in Kooperation mit der
    Fairtrade Stadt Frankfurt, dem Haus am Dom und der Evangelische Akademie in
    Frankfurt kostenfrei vom 28. bis 30. Oktober statt. Am 27. Oktober gibt es
    erstmals auch Präsenzveranstaltungen in München, Hamburg, Berlin und Bochum.

    Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und Aufnahme in die Veranstaltungshinweise!

    Pressekontakt:

    Stefanie Walter
    Head of Corporate Communications
    Triodos Bank N.V. Deutschland
    Falkstraße 5
    D-60487 Frankfurt am Main
    Tel.: +49 (0)69-7171-9188
    E-mail: mailto:presse@triodos.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77945/6145424
    OTS: Triodos Bank




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    FAIR FINANCE WEEK startet 27. bis 30. Oktober / Frankfurt und weitere Städte laden zu Diskussionen über Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Finanzbildung ein (FOTO) Wo Geld auf Werte trifft, entsteht eine andere Zukunft - dies wollen die Veranstalter der FAIR FINANCE WEEK aufzeigen. Interessierte sind eingeladen, kostenlos an spannenden Diskussionsabenden teilzunehmen - live in Frankfurt oder online …