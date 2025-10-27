Kurz vor den Quartalszahlen: Amazon überrascht mit dieser Milliarden-Investition

Die Ankündigung erfolgte anlässlich des fünfjährigen Jubiläums von Amazon.nl in Den Haag. Laut Landeschefin für Belgien und die Niederlande, Eva Faict, steht dabei besonders die Unterstützung kleiner und mittelständischer Betriebe im Fokus.

Damit setzt der Konzern ein klares Zeichen, dass er den niederländischen Markt als wichtigen Wachstumstreiber betrachtet und den Wettbewerb in Bereichen wie Preisgestaltung, Produktauswahl und Liefergeschwindigkeit weiter verschärfen will. Zugleich sollen heimische Unternehmen stärker profitieren, indem sie auf Amazons Technologien und internationale Reichweite zugreifen können.

Schon heute stamme ein Großteil aller angebotenen Artikel von externen Händlern, die über die Plattform Kundschaft in aller Welt erreichen. Rund 4.500 niederländische Unternehmen verkaufen bereits bei Amazon – die überwiegende Mehrheit davon exportiert in andere EU-Länder sowie in wichtige Märkte wie die USA oder das Vereinigte Königreich.

Ein weiterer Schwerpunkt der Investitionen liegt bei Amazon Web Services. Moderne Cloud- und Datenlösungen sollen Unternehmen helfen, effizienter zu arbeiten, Innovationen schneller umzusetzen und das Potenzial von Künstlicher Intelligenz zu nutzen.

Die bestehende Logistik- und IT-Infrastruktur im Land soll schrittweise erweitert werden, was sich in mehr Verteilpunkten, besserer Verfügbarkeit und schnelleren Lieferoptionen niederschlagen dürfte.

Aktuell beschäftigt Amazon mehr als 1.000 Mitarbeitende in Amsterdam, Den Haag und an Logistikstandorten wie Rozenburg. Laut unabhängigen Berechnungen erzeugen die bisherigen Aktivitäten bereits beträchtliche wirtschaftliche Effekte: Tausende zusätzliche Arbeitsplätze in Zulieferbereichen und ein wachsender Beitrag zur niederländischen Wirtschaftsleistung.

Mit der neuen Milliardeninitiative plant der Konzern nun die nächste Ausbaustufe – zum Vorteil für Kundschaft, lokale Händler und die digitale Wettbewerbsfähigkeit des Landes.

Die Meldung kommt kurz bevor das Unternemen am 30. Oktober 2025 seine Zahlen aus dem dritten Quartal veröffentlicht. Das Jahr 2025 lief für Amazon bisher enttäuschend - die Aktie fiel seit Jahresbeginn um über 11 Prozent, während der S&P 500 fast 20 Prozent zulegte. Amazon ist damit die schwächste Aktie unter den "Magnificent Seven".

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 195,9EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 08:48 Uhr) gehandelt.

