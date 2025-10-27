AKTIE IM FOKUS
Chartbild der Porsche AG hellt sich nach Zahlen weiter auf
- Porsche-Aktien steigen vorbörslich um 1,4 Prozent.
- Quartalszahlen übertreffen Erwartungen, Kurs erholt sich.
- Gewinneinbruch durch Verbrenner-Kosten, gemischte Reaktionen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Erholungsrally der Aktien der Porsche AG dürfte sich am Montag nach der Vorlage von Geschäftszahlen fortsetzen. Auf der Plattform Tradegate stieg der Kurs im vorbörslichen Handel im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,4 Prozent auf 47,84 Euro, was reichen würde, um im Xetra-Handel erstmals seit über einem Jahr wieder über die 200-Tage-Linie zu steigen. Mitte Oktober hatten die Aktien eine Erholung eingeleitet und seither fast ein Fünftel an Wert gewonnen.
Der Sportwagenbauer hatte am Freitag nach Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt, die besser ankommen, als es die ersten außerbörslichen Reaktionen noch angezeigt hatten. Am späten Freitag waren die Titel auf Tradegate noch vier Prozent niedriger gehandelt worden.
Die VW-Tochter hatte am Freitag nach Börsenschluss wegen Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung einen herben Gewinneinbruch vermeldet. Experten ziehen ein durchwachsenes Fazit. Der RBC-Analyst Tom Narayan sah im Umsatz eine Enttäuschung, während das operative Ergebnis (Ebit) seine Schätzung leicht übertroffen habe. Durch die Ergebnisse des dritten Quartals sei nichts Negatives hinzugekomnen, schrieb Jefferies-Fachmann Philippe Houchois./tih/mis/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,96 % und einem Kurs von 48,07 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um +8,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 22,29 Mrd..
Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Porsche AG Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -20,20 %/+30,96 % bedeutet.
Ferrari hat doch das gleiche Problem, wie Porsche.
Ja das könnte tatsächlich so sein und irgendwann wenn der Konzern wieder solide Zahlung abliefert und der Kurs hoch genug ist, kommt es zu größeren Verkäufen, wo man sich dann die Frage stellt wieso verkauft wird, da sich die Bilanzen gut entwickeln.
Hast Du gedacht, die Rationalität der Börse zu verstehen?