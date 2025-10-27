Chartbild der Porsche AG hellt sich nach Zahlen weiter auf

Die VW-Tochter hatte am Freitag nach Börsenschluss wegen Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung einen herben Gewinneinbruch vermeldet. Experten ziehen ein durchwachsenes Fazit. Der RBC-Analyst Tom Narayan sah im Umsatz eine Enttäuschung, während das operative Ergebnis (Ebit) seine Schätzung leicht übertroffen habe. Durch die Ergebnisse des dritten Quartals sei nichts Negatives hinzugekomnen, schrieb Jefferies-Fachmann Philippe Houchois./tih/mis/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,96 % und einem Kurs von 48,07 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um +8,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,11 %.

Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 22,29 Mrd..

Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Porsche AG Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -20,20 %/+30,96 % bedeutet.