JEFFERIES stuft GSK auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von GSK von 1450 auf 2000 Pence angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Seine Kaufempfehlung gegen den Trend beruhe auf der Annahme, dass der Markt mit der Zeit Produkte in einem noch frühen Entwicklungsstadium einpreisen werde, die derzeit ignoriert würden, begründete Michael Leuchten seine am Montag vorliegende Neubewertung des Pharmakonzerns. Um diese Zeit zu gewinnen, dürfte der neue Chef ein Effizienzprogramm für Einsparungen von rund einer Milliarde Pfund in den Jahren 2027 bis 2029 auflegen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 18,77EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 08:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 14,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



