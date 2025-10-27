Allianz-Vorstand fordert besseren Hochwasser-Schutz

Ob die Allianzaktie an einem Tag einmal 3% absackt oder nicht, is mir eigentlich egal! Ich halte die Aktie seit DM-Zeiten. Fast jedes Jahr steigt die Dividende. Diese Aktie werde ich nicht verkaufen, irgendwann erbt sie mein Sohn.

Die Allianz war übrigens mein erster Arbeitgeber, ich habe einmal eine Lehre zum Versicherungskaufmann begonnen. Und ich erinnere mich sogar noch heute an das Statement meines Berufsschullehrers in der ersten Stunde: "Sie haben mit der Versicherungsbranche einen sehr sicheren Arbeitgeber: Wenn es de rWirtschaft gut geht, geht es den Versicherungen gut. Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann steigt das Sicherungsbedürfnis und den Versicherungen geht es weiter gut. Wenn große Schäden in einem Jahr den Versicherungen einmal den Jahresabschluss verhageln, dann erhöhen sie die Prämien und die Versicherern geht es weiter gut, danach sogar noch besser."





Irgendwie hat der Mann Recht gehabt, nach fast 40 Jahren (Ich habe im Okt 88 die Lehre begonnen!) gab es eigentlich keine echte Krise in der Versicherungswirtschaft- egal ob 9/11, Corona, Subprime- oder Tequilacrash, Zerfall der Sowjetunion, Irak- oder Ukrainekrieg- was alles seit 88 mich und die Medien bewegt hat- die Versicherer verdienen weiter!