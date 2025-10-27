Wirtschaft
Allianz-Vorstand fordert besseren Hochwasser-Schutz
Foto: Sandsäcke zum Hochwasserschutz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
München (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der zunehmenden Unwetterereignisse fordert Allianz-Vorstand Klaus-Peter Röhler mehr Investitionen und eine schnellere Umsetzung präventiver Maßnahmen, insbesondere gegen Überflutungen. Es seien bisher "deutlich zu wenig" Maßnahmen aus dem Nationalen Hochwasserschutzprogramm von 2013 umgesetzt worden, sagte er dem "Handelsblatt". "Wenn das in der Geschwindigkeit weitergeht, sind wir in 100 Jahren noch nicht fertig."
Auch bei Hauseigentümern muss Röhler zufolge das Risikobewusstsein steigen, dass sie von einem Hochwasser betroffen sein können. Wasserdichte Türen und Fenster sind für ihn genauso Voraussetzung für einen bezahlbaren Versicherungsschutz wie die Abschaffung von Ölheizungen.
Die Allianz selbst will ihren Kunden daher verstärkt Beratungsangebote machen, um Gebäude nach einem Schadenfall klimaresilient wiederaufzubauen. Mithilfe besserer Risikomodelle will der Konzern die Versicherungsprämien künftig noch individueller berechnen. Teurer werden muss es für die Versicherten laut Röhler dadurch "nicht zwingend".
El_Matador schrieb gestern 21:19
Soweit richtig und plausibel, nur hat der Allianz Aktienkurs immer noch nicht sein Niveau von vor 25 Jahren zurueckerklommen. Die Aktie war damals offenkundig nicht so defensiv wie sie heutzutage dargestellt wird.
Lorenz_Laplace schrieb gestern 19:06
Ob die Allianzaktie an einem Tag einmal 3% absackt oder nicht, is mir eigentlich egal! Ich halte die Aktie seit DM-Zeiten. Fast jedes Jahr steigt die Dividende. Diese Aktie werde ich nicht verkaufen, irgendwann erbt sie mein Sohn.
Die Allianz war übrigens mein erster Arbeitgeber, ich habe einmal eine Lehre zum Versicherungskaufmann begonnen. Und ich erinnere mich sogar noch heute an das Statement meines Berufsschullehrers in der ersten Stunde: "Sie haben mit der Versicherungsbranche einen sehr sicheren Arbeitgeber: Wenn es de rWirtschaft gut geht, geht es den Versicherungen gut. Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann steigt das Sicherungsbedürfnis und den Versicherungen geht es weiter gut. Wenn große Schäden in einem Jahr den Versicherungen einmal den Jahresabschluss verhageln, dann erhöhen sie die Prämien und die Versicherern geht es weiter gut, danach sogar noch besser."
Irgendwie hat der Mann Recht gehabt, nach fast 40 Jahren (Ich habe im Okt 88 die Lehre begonnen!) gab es eigentlich keine echte Krise in der Versicherungswirtschaft- egal ob 9/11, Corona, Subprime- oder Tequilacrash, Zerfall der Sowjetunion, Irak- oder Ukrainekrieg- was alles seit 88 mich und die Medien bewegt hat- die Versicherer verdienen weiter!
aying schrieb 22.10.25, 11:37
Selten so einen Schmarrn gelesen ich schlafe sehr gut mit der Allianz
