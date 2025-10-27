    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise kaum verändert - Jüngster Preissprung vorerst gestoppt

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise starten stabil in die Handelswoche.
    • Brent bei 65,94 USD, WTI bei 61,51 USD.
    • US-Sanktionen sorgten letzte Woche für Preisanstieg.
    Foto: Stringer - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag nahezu unverändert in die Handelswoche gestartet und haben damit den Preissprung der vergangenen Woche vorerst gestoppt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember verharrte auf 65,94 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostete 61,51 Dollar und damit einen Cent mehr als am Freitag.

    In der Vorwoche hatte die überraschende Ankündigung von US-Sanktionen unter anderem gegen die russische Ölindustrie für einen deutlichen Preisanstieg am Ölmarkt gesorgt. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee war in dieser Zeit um mehr als vier Dollar je Barrel gestiegen.

    Anzeichen einer Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China konnte den Notierungen am Ölmarkt zu Beginn der Woche vorerst keinen weiteren Auftrieb verleihen. Vor einem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping haben sich beide Länder im Zoll- und Handelsstreit angenähert und sind zu einer vorläufigen Einigung gelangt./jkr/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
