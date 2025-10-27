Neue Anlageform: Ferrari führt diese digitale Währung ein

Highlight soll eine Versteigerung des 499P werden – jenes Hybrid-Rennwagens, der Ferrari in den vergangenen Jahren im internationalen Motorsport wieder an die Spitze brachte. Mit dem Schritt richtet sich Ferrari bewusst an technikaffine Luxusliebhaber, die sich längst nicht mehr nur für PS und Design begeistern, sondern auch für digitale Innovationen und neue Anlageformen.

Das italienische Unternehmen plant, ein digitales Asset zu veröffentlichen, über das nur eine elitäre Gruppe von rund 100 ausgewählten Kundinnen und Kunden verfügen wird. Diese Hyperclub-Mitglieder erhalten dadurch künftig Zugang zu besonderen Auktionen im Umfeld des Langstreckensports.

Der Token kann innerhalb des exklusiven Clubs gehandelt werden und soll rechtzeitig zum Start der FIA-Langstreckenweltmeisterschaft 2027 verfügbar sein.

Unterstützt wird Ferrari dabei vom Fintech-Unternehmen Conio, das sich um die technische Umsetzung sowie die Anpassung an die neuen europäischen Kryptovorschriften kümmert. Die Zusammenarbeit gilt als Beispiel dafür, wie Luxusmarken digitale Technologien nutzen, um emotionale Bindung und Knappheit in neue Formen zu überführen.

Bereits zuvor hatte Ferrari signalisiert, offen für Blockchain-basierte Lösungen zu sein. Seit 2023 ermöglicht das Unternehmen Autokäufe mit digitalen Währungen wie Bitcoin, Ethereum und USDC. Dieser Service wurde nach ersten Tests in den USA schrittweise nach Europa ausgeweitet.

Die Initiative erfolgt in einer Phase wachsender Kryptovermögen. Weltweit steigt die Zahl digitaler Großinvestoren – und damit auch das Interesse an exklusiven Angeboten, die klassische Sammelleidenschaft mit moderner Technologie verbinden.

Mit prominenten Unterstützern wie US-Präsident Donald Trump sind die Kryptopreise stark gestiegen. Regulierungsbehörden warnen jedoch vor laschen Aufsichtsmechanismen und spekulativem Handel, die Risiken für Investoren und die Finanzstabilität bergen. Der Bitcoin ist beispielsweise im letzten Jahr um 60 Prozent gestiegen und auch dieses Jahr über 10 Prozent im Plus.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 352,2EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 09:37 Uhr) gehandelt.

Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!