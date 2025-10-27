Münchner Olympia-Votum gibt Berlin neuen Schub

Rund zwei Drittel (66,4 Prozent) der Teilnehmer des Bürgerentscheids in München hatten sich für eine Olympia-Bewerbung der bayerischen Landeshauptstadt für die Spiele 2036, 2040 oder 2044 ausgesprochen. Niroomand gratulierte den Münchnern und betonte mit Blick auf die Berliner Pläne: "Das nehmen wir als Rückenwind."

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem klaren Ja beim Münchner Bürgervotum zur Olympia-Bewerbung sieht der Beauftragte aus der Konkurrenz-Stadt Berlin keine geringeren Chancen für eine eigene Kandidatur. "Wir haben ein gutes Konzept, wir sind die deutsche Hauptstadt, wir sind die internationale Metropole", sagte Kaweh Niroomand, der Olympia-Beauftragte Berlins, dem RBB24-"Inforadio". Als Vorteile sieht er das Berliner Verkehrsnetz, die städtische Infrastruktur und die Erfahrung mit Großveranstaltungen.

Meinungen aus Berlin einfangen



In Berlin soll es kein Referendum geben. Die weiteren Bewerber Hamburg und die Region Rhein-Ruhr sowie Kiel als potenzieller Austragungsort für Segelwettbewerbe planen dagegen ebenfalls Bürgerentscheide, voraussichtlich im Frühjahr 2026.

"Wir werden eine Volksinitiative durchführen, wo wir im Prinzip die Volksvertreter im Parlament auffordern werden, sich mit diesem Thema zu befassen und auch sich dazu zu äußern und möglicherweise einen Beschluss zu fassen", sagte Niroomand. "Zum anderen werden wir ein ausgiebiges Bürgerbeteiligungsverfahren ab dem Beginn des nächsten Jahres in Berlin durchführen, wo wir nicht nur die Berliner bitten, zur Urne zu gehen, sondern in einen Dialog mit uns einzutreten." Die Stimmung und Meinungen sollen dann ins Konzept einfließen.

Olympia als "Chance für Berlin"



Dass die Gelder besser in Sozialprojekte, Klimaumbau und Verkehr investiert werden sollten, sieht der Beauftragte nicht als Argument gegen eine Olympia-Bewerbung. "Was die Münchner überzeugt hat, war der Punkt, dass wenn wir Olympia machen, überhaupt diese Gelder und diese Möglichkeiten in unsere Stadt reinkommen. Also Olympia ist eine Chance für Berlin und nicht eine Alternative zur Lösung bestehender Probleme."/agy/DP/mis



