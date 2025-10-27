Land Union Gruppe startet Partnerschaft mit B&B HOTELS (FOTO)
Berlin - Lübeck (ots) - Die Land Union Gruppe hat das erste gemeinsame Projekt
mit B&B HOTELS erfolgreich abgeschlossen: Das B&B HOTEL Lübeck-Berliner Platz
wurde offiziell eröffnet. Das moderne Haus in zentraler Lage nahe der
historischen Altstadt markiert den Beginn einer strategischen Partnerschaft
zwischen der Land Union Gruppe als Eigentümer sowie B&B HOTELS als Betreiber.
Mit dem Projekt in Lübeck setzt die Land Union Gruppe ihre Expansionsstrategie
im Hotelsegment konsequent fort. Aktuell zählen 28 Hotels zur Gruppe. Gemeinsam
mit B&B HOTELS plant das Unternehmen, in den kommenden Jahren zehn weitere
Hotels in Deutschland und Europa zu realisieren.
"Wir freuen uns, mit B&B HOTELS einen Partner gefunden zu haben, der unsere
Vision von langfristiger, werthaltiger Hotelentwicklung teilt," sagt Lutz
Strangemann, Gründer und Alleingesellschafter der Land Union Gruppe. "Mit dem
Haus in Lübeck beginnt eine Kooperation, die wir in den kommenden Jahren mit
zehn weiteren Projekten in Deutschland und Europa gezielt ausbauen wollen."
Das neue B&B HOTEL Lübeck-Berliner Platz bietet auf drei Etagen 79 moderne
Zimmer, darunter Zweibettzimmer, Zimmer mit französischem Bett sowie ein
barrierefreies Zimmer.
Über die Land Union Gruppe
Die Land Union Gruppe ist eine internationale Immobilieninvestment- und
Entwicklungsgesellschaft. Hinter der Gruppe steht der Milliardär und Erbe der
SinnLeffers Dynastie Lutz Strangemann. Das Immobilienportfolio umfasst über 2
Milliarden Euro und gliedert sich in Einzelhandels-, Hotel- und
Gesundheitsimmobilien. Die Gruppe ist mit eigenen Büros in Berlin, London,
Monaco, Amsterdam, Manila, Calgary sowie in Bangkok vertreten.
Weitere Informationen unter: http://www.landunion.com
Über B&B HOTELS
B&B HOTELS Central & Northern Europe (CNE) ist die größte Hotelmarke
Deutschlands. Zum Netzwerk gehören mehr als 260 Hotels in Deutschland,
Österreich, Polen, Tschechien, Liechtenstein, Dänemark und den Niederlanden. CEO
von B&B HOTELS CNE ist Arno Schwalie.
B&B HOTELS CNE ist Teil der internationalen B&B HOTELS Gruppe, einer dynamisch
wachsenden Hotelkette im Economy-Segment. 1990 in Brest (Frankreich) gegründet,
betreibt die Gruppe heute über 900 Hotels in 18 europäischen Ländern, in
Brasilien und den USA.
Ziel von B&B HOTELS ist es, Gästen Komfort und Qualität zum besten
Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Das Unternehmen bekennt sich zu seiner
unternehmerischen Verantwortung für ökologische, soziale und wirtschaftliche
Nachhaltigkeit und engagiert sich aktiv als Corporate Citizen. Seit 2019 ist
Goldman Sachs Hauptaktionär der Gruppe.
Weitere Informationen unter: http://www.hotelbb.com
