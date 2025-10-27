Land Union Gruppe startet Partnerschaft mit B&B HOTELS (FOTO)

Berlin - Lübeck (ots) - Die Land Union Gruppe hat das erste gemeinsame Projekt

mit B&B HOTELS erfolgreich abgeschlossen: Das B&B HOTEL Lübeck-Berliner Platz

wurde offiziell eröffnet. Das moderne Haus in zentraler Lage nahe der

historischen Altstadt markiert den Beginn einer strategischen Partnerschaft

zwischen der Land Union Gruppe als Eigentümer sowie B&B HOTELS als Betreiber.



Mit dem Projekt in Lübeck setzt die Land Union Gruppe ihre Expansionsstrategie

im Hotelsegment konsequent fort. Aktuell zählen 28 Hotels zur Gruppe. Gemeinsam

mit B&B HOTELS plant das Unternehmen, in den kommenden Jahren zehn weitere

Hotels in Deutschland und Europa zu realisieren.





