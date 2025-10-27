ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt GSK auf 'Buy' - Ziel hoch auf 2000 Pence
- Jefferies hebt GSK-Kursziel auf 2000 Pence an.
- Hochstufung von "Hold" auf "Buy" erfolgt.
- Effizienzprogramm soll 1 Mrd. Pfund einsparen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von GSK von 1450 auf 2000 Pence angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Seine Kaufempfehlung gegen den Trend beruhe auf der Annahme, dass der Markt mit der Zeit Produkte in einem noch frühen Entwicklungsstadium einpreisen werde, die derzeit ignoriert würden, begründete Michael Leuchten seine am Montag vorliegende Neubewertung des Pharmakonzerns. Um diese Zeit zu gewinnen, dürfte der neue Chef ein Effizienzprogramm für Einsparungen von rund einer Milliarde Pfund in den Jahren 2027 bis 2029 auflegen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 18,70 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 08:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um -0,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,27 %.
Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 75,56 Mrd..
GSK zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,250GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 2.000,00GBP was eine Bandbreite von -25,47 %/+10.546,79 % bedeutet.
Kursziel: 2000 Euro
Curevac und GSK bekommen Zahlung in Höhe von 740 Mio. $ wegen Corona Impfstoffen https://www.tagesschau.de/inland/regional/badenwuerttemberg/swr-corona-impfstoffe-einigung-im-patentstreit-von-curevac-und-biontech-100.html
Meine Einschätzung:
Operativer Gewinn: +23 % auf 2 Mrd. GBP
Gewinn je Aktie: 46,5 Pence – über den Erwartungen
Starke Segmente: Krebsmedikamente, HIV-Therapien, Impfstoffe (z. B. Shingrix gegen Gürtelrose)
Stabilität: Gewinnstabilität bei 0,71 von 1,0 – sehr solide