Jefferies hebt GSK auf 'Buy' - Ziel hoch auf 2000 Pence

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 18,70 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 08:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um -0,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,27 %.

Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 75,56 Mrd..

GSK zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,250GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 2.000,00GBP was eine Bandbreite von -25,47 %/+10.546,79 % bedeutet.