JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche von 270 auf 230 Franken gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Die Papiere der Schweizer wiesen einen Bewertungsaufschlag gegenüber der Branche auf, ohne Rechtfertigung durch entsprechendes Wachstum, schrieb Michael Leuchten am Freitagnachmittag. Mit Blick auf 2030 stehe zudem ein Drittel der Umsätze durch die Mittel Perjeta, Vabysmo, Alecensa, Ocrevus und Hemlibra auf der Kippe./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 290EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 09:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 270
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 270
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte