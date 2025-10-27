JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche von 270 auf 230 Franken gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Die Papiere der Schweizer wiesen einen Bewertungsaufschlag gegenüber der Branche auf, ohne Rechtfertigung durch entsprechendes Wachstum, schrieb Michael Leuchten am Freitagnachmittag. Mit Blick auf 2030 stehe zudem ein Drittel der Umsätze durch die Mittel Perjeta, Vabysmo, Alecensa, Ocrevus und Hemlibra auf der Kippe./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 290EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 09:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 270

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 230,00 CHF , was einem Rückgang von -14,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer