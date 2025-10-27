    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoche Holding AktievorwärtsNachrichten zu Roche Holding
    JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche von 270 auf 230 Franken gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Die Papiere der Schweizer wiesen einen Bewertungsaufschlag gegenüber der Branche auf, ohne Rechtfertigung durch entsprechendes Wachstum, schrieb Michael Leuchten am Freitagnachmittag. Mit Blick auf 2030 stehe zudem ein Drittel der Umsätze durch die Mittel Perjeta, Vabysmo, Alecensa, Ocrevus und Hemlibra auf der Kippe./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 290EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 09:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 230
    Kursziel alt: 270
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
