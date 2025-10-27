JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 10900 auf 15000 Pence angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Leuchten sieht enormes Überraschungspotenzial durch Imfinzi und Enhertu und macht sich deshalb insgesamt wenig Sorgen um die Entwicklungsrisiken der nach dem Prinzip "mehr ist mehr" aufgestellten, breiten Onkologiepipeline. Zudem hält er laut seiner Kaufempfehlung vom Freitagabend den Biopharma-Bereich der Briten für unterschätzt./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 143,7EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 09:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 109
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
