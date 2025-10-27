JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 10900 auf 15000 Pence angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Leuchten sieht enormes Überraschungspotenzial durch Imfinzi und Enhertu und macht sich deshalb insgesamt wenig Sorgen um die Entwicklungsrisiken der nach dem Prinzip "mehr ist mehr" aufgestellten, breiten Onkologiepipeline. Zudem hält er laut seiner Kaufempfehlung vom Freitagabend den Biopharma-Bereich der Briten für unterschätzt./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 143,7EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 09:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 109

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

