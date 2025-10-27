    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAstraZeneca AktievorwärtsNachrichten zu AstraZeneca
    JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 10900 auf 15000 Pence angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Leuchten sieht enormes Überraschungspotenzial durch Imfinzi und Enhertu und macht sich deshalb insgesamt wenig Sorgen um die Entwicklungsrisiken der nach dem Prinzip "mehr ist mehr" aufgestellten, breiten Onkologiepipeline. Zudem hält er laut seiner Kaufempfehlung vom Freitagabend den Biopharma-Bereich der Briten für unterschätzt./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 150
    Kursziel alt: 109
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


