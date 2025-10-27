    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTMicroelectronics AktievorwärtsNachrichten zu STMicroelectronics
    GOLDMAN SACHS stuft STMicro auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 21,60 auf 22,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alexander Duval hob seine operativen Ergebnisschätzungen für den Chipkonzern bis 2029 in US-Dollar am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen teilweise um bis 7 Prozent an./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 21,93EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 09:12 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Alexander Duval
    Analysiertes Unternehmen: STMicro
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 22,00
    Kursziel alt: 21,60
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



